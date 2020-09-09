2020/09/09 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يمهل الحكومة أسبوعاً للإجابة على تعديل قانون الإعتماد البرلمان يضيّف وزيري المالية والتخطيط وينجز تعديل التعداد العام بغداد – الزمان أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 بأحتساب مدة الخدمة العسكرية الالزامية لاغلاض العلاوة والترفيع والتقاعد.وقالت بيان للمجلس تلقته […]

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