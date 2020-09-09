فوز سهل للبرتغال على السويد بفضل رونالدو

2020/09/09 | 00:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} فاز منتخب البرتغال على مضيفه السويدي، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.





أحرز كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، هدفي بلاده في الدقيقتين 45 و72.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب البرتغال، المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يقبع المنتخب السويدي في المركز الثالث دون نقاط.

محمد

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