القبض على متهمين سلبا مواطناً 13 ألف دولار في السعدون

2020/09/09 | 00:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين قاما بسرقة مواطن 13 الف دولار في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد مساء الثلاثاء.





وذكر بيان لشرطة بغداد ان مفارزها "ألقت القبض على متهمين سرقا (١٣) الف دولار بعد ان استنجد احد المواطنين بمركز شرطة السعدون مفيدا بقيام شخصين اثنين يستقلان عجلة نوع طيبة قاما بسرقته بالإكراه وتحت التهديد مبلغا من المال قدره 13000 دولار ضمن منطقة البتاوين".

وبين انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتفتيش الأزقة المظلمة وتطويق المنطقة وإلقاء القبض على المتهمين مع العجلة واقتيادهما الى مركز الشرطة وعرض الاوراق على قاضي التحقيق وتم توقيفهما وفق المادة 446 ق.ع".

عمار المسعودي

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