بالفيديو.. رونالدو يسجل هدفه الـ100 لمنتخب البرتغال بطريقة مذهلة

2020/09/09 - المصدر: NRT عربية

تمكن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، من تسجيل هدفه رقم 100، عندما افتتح التسجيل اليوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فريندز أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعة الثالثة من المستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو هدفه التاريخي بطريقة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

السويد 0 × 1 البرتغال | هددددددددددددددددف رونالدو#NationsLeague ~ #SWEPORــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/s70aN3JsL5

— GOAL24 (@GOALLLL26) September 8, 2020

وأصبح رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

165 games.



100 goals.Cristiano Ronaldo is the first man in history to reach a century for a European country in international football.



🐐 pic.twitter.com/Md3K5BjGzU

— Squawka Football (@Squawka) September 8, 2020

