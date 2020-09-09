بعد ان قدمته للعالم.. الصين تتباهى بكونها انتصرت على 'كورونا'

2020/09/09 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 36 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

احتفلت الصين، الثلاثاء، بكونها اجتازت بنجاح امتحان مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر على أراضيها أول مرة أواخر العام 2019 ، قبل التفشي في كافة أنحاء العالم حيث يواصل انتشاره مع ارتفاع عدد الإصابات في أوروبا.





ولم يخف الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب مانقلت "رويترز" الثلاثاء (8 ايلول 2020) تباهيه، بقوله "لقد قدنا معركة كبيرة ضد الوباء تبين أنها صادمة لنا جميعا، لقد اجتزنا اختبارا تاريخيا واستثنائيا وشاقا للغاية".





ووزع شي الثلاثاء جوائز على أربعة "أبطال" من الطواقم الطبية أمام مئات المدعوين الذين كانوا يضعون الكمامات خلال حفل في قصر الشعب في بكين.





وسجلت الصين رسميا 4634 وفاة بكوفيد-19 وقد احتوت السلطات المرض في البلاد بشكل واسع.



ويتم إحصاء بعض الإصابات فقط في شكل يومي.

إلا أن الصين تتعرض لانتقادات من جانب الولايات المتحدة التي تندد بإدارتها للوباء وتتهمها بأنها أخفت خطورة فيروس كورونا المستجد الذي اكتُشف أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط البلاد.

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