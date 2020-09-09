السلطة الفلسطينية تخفف لهجتها إزاء اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

2020/09/09 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت القيادة الفلسطينية من انتقادها لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، قبل اجتماع تعقده الجامعة العربية في القاهرة، الأربعاء، لمناقشة الاتفاق، بعد أن خلا مشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني من أي دعوات للتنديد بالإمارات أو للتحرك ضدها.

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