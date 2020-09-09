وداعاً مديري العام فؤاد حسين الوكيل - حسين علوان حسين

2020/09/09 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين تلقيت اليوم ببالغ الألم و الحزن و الأسف الخبر المفجع بوفاة الأخ و الصديق : الأستاذ الكبير فؤاد حسين الوكيل .



لقد كان "أبو رشا" قامة متميزة بكل شيء : الهدوء و التواضع الملائكي العجيب ؛ الأخلاق السامية التي تليق بالقديسين ؛ نظافة اليد و اللسان ؛ العقل المفكر الجبار ؛ القلم السيال ؛ الخط الأجمل مشقاً الشبيه باللوحات الفنية الراقية ؛ الشجاعة في الانتصار للحق ؛ الوداعة و الشفافية الطفولية ؛ و الاناقة ا ......





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