2020/09/09 | 00:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت محافظة ديالى، بإن يكون دوام دوائر المحافظة إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.جاء ذلك بحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب المحافظ.محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ديالى تصدر توجيهاً جديداً بشان دوام دوائر المحافظة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ديالى تصدر توجيهاً جديداً بشان دوام دوائر المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).