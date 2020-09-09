فرنسا تكرر نتيجة نهائي كأس العالم 2018 امام كرواتيا

2020/09/09 | 00:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كرر منتخب فرنسا نتيجة نهائي كأس العالم 2018 بعد أن تغلب ضيفه كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.تقدم منتخب كرواتيا في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة باريس عبر ديان لوفرين في الدقيقة 16.وعادل أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 43، ثم أحرز أنتوني مارسيال الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.ونجح يوزيب بريكالو في إدراك هدف التعديل لكرواتيا في الشوط الثاني بالدقيقة 55، قبل أن يتقدم دايوت أوباميكانو لفرنسا مجددًا من رأسية في الدقيقة 65.وأنهى المباراة بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.وفي نفس الجولة فاز منتخب البرتغال على مضيفه السويد بهدفين نظيفين، ليتقاسم منتخبا البرتغال وفرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما.وتتفوق البرتغال بفارق الأهداف.بينما يأتي منتخبا السويد وكرواتيا في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.محمد

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