2020/09/09 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

حصل كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في الموسم، بالدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتنافس ترينت ألكساندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون، وساديو ماني من ليفربول، مع كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي على الجائزة.

وتألق دي بروين مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، وحصل مع فريقه على وصافة الدوري الإنجليزي.

متوسط الميدان البلجيكي، أكثر من صنع أهدافاً في الموسم المنصرم من البريميرليج برصيد 20 هدفاً وسجل 13 هدفاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي بروين يحصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي بروين يحصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).