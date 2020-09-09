قبالة طرابلس.. السلطات اللبنانية تحبط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين

2020/09/09 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، محاولة تهريب لبنانيين وسوريين بحرا، بطريقة غير شرعية، انطلاقا من مدينة طرابلس في شمال البلاد، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

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