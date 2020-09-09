فرنسا تكرر سيناريو مونديال 2018 أمام كرواتيا بأمم أوروبا

2020/09/09 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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فازت فرنسا 4-2 على ضيفتها كرواتيا في مباراة قمة متأرجحة في المجموعة الثالثة للدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في تكرار لنفس نتيجة مباراة نهائي كأس العالم 2018 بينهما.

وبهذا حققت فرنسا انتصارين في مستهل مشوارها في دوري الأمم بعد الفوز على مستضيفتها السويد في المباراة الافتتاحية 1-صفر.

وتتساوى فرنسا بست نقاط مع البرتغال التي فازت 2-صفر على السويد بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليرفع رصيده إلى 101 هدف مع منتخب البرتغال.

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