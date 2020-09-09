في إعادة لنهائي مونديال 2018.. فرنسا تهزم كرواتيا

2020/09/09 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت فرنسا تفوقها على كراوتيا، في إعادة لنهائي مونديال 2018، بفوزها عليها بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الثلاثاء.

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