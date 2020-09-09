بعد توقف استمر ستة أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية المنتظمة

2020/09/09 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف الأردن الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، الثلاثاء، بعد تعليقها قرابة ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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