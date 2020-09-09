المتحاورون الليبيون في المغرب يتوصلون إلى

2020/09/09 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت المحادثات، التي جرت في المغرب بين وفدي حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس، والسلطة الموازية في شرق البلاد، إلى اتفاق على ضرورة إيجاد "تسوية سياسية شاملة"، وفق ما أفادت الثلاثاء وكالة المغرب العربي للأنباء.

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