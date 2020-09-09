بسبب رد فعل مرضي عند أحد المشاركين.. أسترازينيكا تعلق تجارب لقاح كورونا

2020/09/09 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية، الثلاثاء، تعليق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المنتظر المضاد لكورونا، إثر الاشتباه برد فعل مرضي "غير مبرر" لدى أحد المشاركين في التجارب.

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