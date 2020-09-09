التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرة دون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون

2020/09/09 | 03:06 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن العقيد الركن تركي المالكي يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الرياض يوم 2 يوليو تموز 2020.تصوير: أحمد يسري - رويترز.القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده المملكة ويقاتل الحوثيين في اليمن قوله في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن “قوات التحالف المشتركة تمكنت ولله الحمد...من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”.تغطية صحفية هشام عبد الخالق -إعداد حسن عمار للنشرة العربية

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