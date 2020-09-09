واشنطن تدين محاولة مينسك إبعاد معارضين وتهددها بعقوبات

2020/09/09 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء محاولة السلطات البيلاروسية ترحيل قياديين من المعارضة إلى خارج البلاد، محذّراً من أنّه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك.

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