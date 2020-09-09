1000 مشروع صناعي للخريجين والعاطلين

2020/09/09 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

كشفت وزارة الصناعة عن تبني خطة لتوفير 1000 فرصة لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ضمن مبادرة دعم الخريجين من الشباب العاطلين عن العمل.

وقال مدير عام التنمية الصناعية عزيز ناظم عبد، في حديث لـ"الصباح"، إن المبادرة اطلقت عام 2016 إلا انها لم تحقق الطموح وعلى الرغم من انها كانت مفتوحة، إلا ان عدد المتقدمين لتأسيس المشاريع لم يتجاوز الـ 107 طلبات، وتمت الموافقة على ستة مشاريع منها فقط، لافتاً إلى أنه بتوجيه من وزير الصناعة والمعادن وموافقة هيئة الرأي في الوزارة تم تفعيل المبادرة مرة اخرى وبطريقة جديدة، والبدء بدعوة الشباب عن طريق الاعلانات وتوزيع البوسترات وإقامة الندوات لتحفيزهم على المشاركة وزيادة ثقتهم بالمبادرة.

وأضاف عبد أن المبادرة ستكون على مرحلتين كل مرحلة تستقطب (500) فرصة عمل، فضلا عن توفير المواقع اللازمة عن طريق جهتين، الأولى مفاتحة الشركات الشقيقة في وزارة الصناعة والمعادن لتوفير اراض لدعم الشباب بواقع 100م أو 200 م، لاقامة المشاريع الصغيرة، والجهة الثانية البلديات في المحافظات بتحفيزها على توفير الاراضي لإقامة المشاريع، مشدداً على ضرورة تشجيع الشباب على اقامة مشاريع بمختلف المجالات والتخصصات الصناعية لتشغيل الأيدي العاملة وخاصة في الظروف التي يمر بها العراق حالياً.

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