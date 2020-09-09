الصحة: ٨٠ بالمئة من إصابات كورونا {بسيطة}

2020/09/09 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي

قالت وزارة الصحة إن 80 بالمئة من الاصابات المكتشفة بـ"كورونا" بسيطة، بينما أجرت اكثر من 10 الاف مسحة في مناطق واسواق تجارية مزدحمة وسط بغداد.

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض عبد الامير، لـ"الصباح": إنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 منذ اسابيع، إلا أن هذه الزيادة قابلتها زيادة في عدد المتعافين وصولا لأكثر من 4000 حالة شفاء يوميا في بغداد والمحافظات، ما يشعر وزارة الصحة بالاطمئنان.



واضاف ان ارتفاع حالات الاصابة يعود الى تصاعد عدد المسحات التي وصلت الى اكثر من 25 الف مسحة يوميا، إذ كلما تمت مضاعفة عدد الفحوصات، قابل ذلك ارتفاع في عدد الاصابات المكتشفة يوميا.

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