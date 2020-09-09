التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمر طائرة أطلقها الحوثيون صوب جنوبي المملكة

2020/09/09 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة ويقاتل الحوثيين في اليمن، في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون، المتحالفون مع إيران، باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

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