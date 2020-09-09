مدرب منتخب إنكلترا يعلق على

2020/09/09 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أن اثنين من لاعبي الفريق يبنغي عليهما العمل على الاستعادة الثقة بهما عقب فضيحة "فتيات الفندق"، وذلك بحسب ما ورد في موقع "غول" الرياضي.

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