ترامب سيعلن عن خفض إضافي للقوات الأميركية في العراق اليوم الأربعاء

2020/09/09 | 05:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن أفغانستان (أليكس وونغ/Getty)قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين.

(رويترز)

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