مفاجأة جديدة من واتساب.. ميزات إضافية على هواتف المستخدمين قريبا

2020/09/09 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "وا بيتا إنفو" (WABetaInfo)، المختص في اختبار الإصدارات التجريبية لمختلف التطبيقات عن مزايا جديدة في انتظار مستخدمي تطبيق واتساب للمحادثة.

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