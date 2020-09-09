شركة طيران تطرد مسافرا طلب من مضيفة ارتداء الكمامة

2020/09/09 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت شركة طيران "أليغانت" الأميركية، راكبا في رحلة تستعد للإقلاع من بونتا غوردا بولاية فلوريدا، طلب من إحدى المضيفات ارتداء قناع الوجه، بحسب "واشنطن بوست".

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