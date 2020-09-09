بسبب رد فعل مرضي.. شركة بريطانية تعلق تجارب لقاح كورونا

2020/09/09 | 08:01 - المصدر: NRT عربية

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تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية، بأنها علقت المرحلة الثالثة والأخيرة من تجربة لقاحها المنتظر المضاد لكورونا، إثر الاشتباه برد فعل مرضي لدى أحد المشاركين في التجارب.

وذكر موقع "ستات نيوز" المعني بالأخبار الصحية، نقلا عن ناطق باسم الشركة، ان " عملية المراجعة الاعتيادية أدت إلى تعليق اللقاح للسماح بمراجعة بيانات السلامة"، حيث أوضح المتحدث باسم الشركة أن "هذا إجراء روتيني يجب أن يحدث كلما كان هناك مرض غير مبرر محتمل في إحدى التجارب، أثناء التحقيق فيه، مما يضمن الحفاظ على نزاهة التجارب".

ولفتت الشركة إلى أنه من المحتمل أن توعك أحد المشاركين في التجربة لم يكن بسبب اللقاح، وقالت "في التجارب الكبيرة، ستحدث الأمراض عن طريق المصادفة، ولكن يجب مراجعتها بشكل مستقل للتحقق من ذلك بعناية".

وأكدت أنها تعمل على تسريع مراجعة الحدث الفردي لتقليل أي تأثير محتمل على الجدول الزمني للتجربة.

ويشارك أكثر من 50 ألف شخص في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح البريطاني، حيث يتم منح الجرعات لعشرات الآلاف من الأشخاص لمعرفة إذا ما كان يحميهم من الإصابة بمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا.

وأكدت الشركة المنتجة، أنها تستطيع تصنيع ملياري جرعة من اللقاح بحلول صيف عام 2021، حيث طلبت الولايات المتحدة شراء 300 مليون جرعة، بينما اشترت المملكة المتحدة مسبقا 100 مليون جرعة.

ويواجه اللقاح البريطاني معضلة الاعتماد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، خلال الفترة الانتقالية للبريكست، حيث تنتهي هذه الفترة عام 2021.

ر.إ

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