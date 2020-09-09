الباوي: انصياع بغداد لمطالب اربيل يمثل استخفافا بمشاعر باقي مكونات الشعب

2020/09/09 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان انصياع بغداد لرغبات اربيل ، يعد استخفافا بمشاعر باقي مكونات الشعب، مستغربا من غياب اصوات الكتل المشاركة بالعملية السياسية ازاء تلك الافعال.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “حديث نواب كتلة حراك الجيل الجديد الكردستانية الذي قالوا فيه ان الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) يبتزان بغداد وياخذان ولا يمنحان ما بذتهما يمثل استهتارا بمشاعر باقي المحافظات سيما تلك التي تعاني الفقر والحرمان ونقص الخدمات”.

واضاف ان “حديث وسائل الاعلام والصحافة الكردية اليوم الذي جاء فيه (استجابة لطلب رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني بغداد تسدد ٥٧٥ مليار دينار كمستحقات للفلاحين)، يمثل دليل استخفاف واضح بمشاعر باقي مكونات وفئات الشعب”.

واستغرب الباوي غياب اصوات باقي الكتل المشاركة بالحكومة الحالية عن هذه الخروق سيما تلك التي كانت تصدع رؤوس العراقيين في السنوات السابقة ازاء كل شاردة وواردة حتى ان لم تكن ذات اهمية.



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