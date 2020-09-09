مسؤول أميركي كبير: ترمب سيعلن عن قرار جديد بشأن قوات بلاده في العراق

2020/09/09 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات الأميركية

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، عن قرار جديد سيصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن القوات الأميركية في العراق.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية، مساء أمس الثلاثاء، 8 أيلول 2020، ان ترمب، سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق يوم الأربعاء، مبينا أن "هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان".

وكان مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، الشهر الماضي، قد أكد انه من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة، حيث تملك الولايات المتحدة نحو 5200 جندي نشرتهم في العراق لقتال تنظيم داعش.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه "تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين".

يذكر ان الرئيس دونالد ترمب، يأتي بعد منافسه الديمقراطي جو بايدن، في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني، وقد يكون الهدف من الإعلان عن خفض القوات وتوقيته إقناع الناخبين بأنه يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أميركا التي لا تنتهي.

وللولايات المتحدة حاليا نحو 8600 جندي في أفغانستان، وقد أكد ترمب، في مقابلة نشرت الشهر الماضي ان الولايات المتحدة تعتزم خفض هذا العدد إلى حوالي 4000.

ر.إ

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