2020/09/09 | 08:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عضو اللجنة المالية يكشف حجم الديون الخارجية واموال موازنة 2020

كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي، الثلاثاء، حجم الديون الخارجية التي بذمة العراق اضافة الى مبالغ موازنة العام الجاري.

وقال الدراجي في تصريح متلفز تلقته "عين العراق نيوز"، ان “تقديم الموازنة مطلب دستوري، والحكومة المستقيلة قصرت في عدم تقديم الموازنة”.

واضاف ان “الموازنة ليست لثلاثة أشهر وإنما كاملة للعام 2020، ومبالغها قد بلغت 148 تريليون دينار، في حين ان إيراداتها قد بلغت 67 تريليون دينار والحكومة ملزمة بتقديم ورقة إصلاحية مقابل الاقتراض”.

وبين ان “الديون الخارجية التي بذمة العراق بلغت 120 تريليوناً عدا تعويضات الحروب”.

وكشف الدراجي عن قيام البنك المركزي ببيع 27 مليار دولار في مزاده خلال العام الجاري، في حين ان واردات الكمارك منذ بداية العام الجاري قد بلغت 490 مليار دينار فقط”.

ولفت الى ان “الدرجات الوظيفية رحلت لموازنة 2021، والموظفون الذين أحيلوا للتقاعد خلال عام 2020 لم تشغل درجاتهم".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو اللجنة المالية يكشف حجم الديون الخارجية واموال موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو اللجنة المالية يكشف حجم الديون الخارجية واموال موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).