التميمي يفسر مشروع قانون احتساب التقاعد للمتوفين من ذوي المهن الصحية والطبية بكورونا

2020/09/09 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

فسر الخبير القانوني علي التميمي، مشروع قانون احتساب التقاعد لذوي المهن الصحية والطبية للمتوفين بفيروس كورونا، مؤكدا ان البرلمان بامكانه شمول شرائح اخرى من العاملين في الصد الاول لموجعة الفيروس.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “هذا القانون لو تم تطبيقه يجب ان يسري بشكل رجعي لان الوفاة حدثت جراء الاصابة بفيروس كورونا، ومثبت ذلك بشهادة الوفاة”.

واضاف ان “القانون يشمل فقط ذوي المهن الصحية ولايشمل باقي الكوادر، اذ يتوجب ان يشمل جميع الكوادر العاملة في المجال الصحي او المستشفيات كالاداريين”.

وبين ان “ذوي المهن الصحية والطبية والاداريون في في قطاع الصحة يجب ان يشملوا جميعهم بهذا القانون كونهم يمثلون خط الصد الاول لفيروس كورونا، اذ كان على المشرع ان ينتبه لجميع جوانب القانون”.

واوضح ان “البرلمان بامكانه ان يضيف فقرات اخرى على القانون من اجل شمول باقي العاملين بالمهن والمجال الصحي كونه مازال مشروع قانون وبالامكان اختصاره وشمول الجميع بدلا من اقتصاره على فئات معينة”.



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