بن سلمان في الميزان: هل ينتهي تولّيه العهد قبل العهد؟ - جلبير الأشقر

2020/09/09 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر تعدّدت الهزائم التي مني بها في الأيام الأخيرة متولّي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهي تنضاف إلى جملة من الهزائم لحقت به في صدد شتى أنواع الجرائم بالمعنى القانوني للتعبير (ناهيكم من معناه الأخلاقي)، منها جريمة فظيعة كشنّ حرب اليمن في عام 2015 ومنها جرم شبه فكاهي كاحتجاز سعد الحريري في الرياض في عام 2017، علاوة بالطبع على الجريمة التي أثارت أكبر ضجة إعلامية، ألا وهي المسؤولية عن تدبير اغتيال جم ......





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