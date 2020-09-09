نواب من مختلف الكتل يؤكدون على اهمية الدوائر المتعددة وفوائدها للانتخابات المقبلة

2020/09/09 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اجمع نواب من مختلف الكتل السياسية على اهمية الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة، مؤكدين ان بعض المحافظات قد تكون اكثر من دائرة انتخابية تبعا للكثافة السكانية والمساحة.

وقال النائب عن تحالف سائرون جمال الشبلي لـ /المعلومة/، ان “الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ستحمل مجموعة نقاط ايجابية من شأنها اعطاء مرونة للناخبين في اختيار مرشحيهم، وتحقق المساواة وتدفع الى مشاركة اكبر بالعملية الانتخابية، فضلا عن الحد من التزوير”.

من جهة اخرى، بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان الدوائر المتعددة ستختلف من محافظة لاخرى، وستخضع لمجموعة عوامل من بينها عدد السكان والمساحة والتوزيع الجغرافي للسكان، حيث من المرجح ان تكون بعض المحافظات دائرة واحدة في حين ستكون محافظات اخرى مجموعة دوائر”.

الى ذلك، ذكر النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني، ان “البرلمان عازم على استكمال فقرة الدوائر المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات بالكامل، حيث ان معظم الاطراف السياسية عازمة على انهاء الموضوع واستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بقانون الانتخابات”.



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