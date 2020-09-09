’الانكسار’ يستثني العراق.. متنبئ يقدم إيجازاً عن تطورات الموجة الأخيرة!

2020/09/09 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، الأربعاء، استمرار موجة الحر على العراق وشمال شبه الجزيرة العربية لغاية الأسبوع الأخير من الشهر.



وقال عطية في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (9 ايلول 2020)، إن "انكساراً ستشهده شدة الموجة الحارة المؤثرة على بلاد الشام منتصف الشهر الحالي مع واستمرارها على العراق والكويت وشمال شبه الجزيرة العربية لغاية بداية الأسبوع الأخير من الشهر".

وأضاف عطية، أن "امطار غزيرة تتعرض لها مناطق شمال غرب أفريقيا وتحديدا مدن سواحل الجزائر وتونس والمغرب بسبب تعمق منخفض قطبي"، لافتاً إلى أن "السودان تتعرض لأسوأ كارثة طبيعية بعد فيضان نهر النيل الموسمي بسبب غزارة الأمطار".

وتابع، أن "التوقعات تشير إلى مزيد من ارتفاع مناسيب المياه بسبب استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة"، مبيناً أن "حرائق واسعة تلتهم غابات وأحراش سواحل وغرب سوريا وتتمدد منذ خمسة أيام، والإطفاء هناك عاجز عن وقف تمددها وشملت اللاذقية وحمص وحماة، وهذا بالتأكيد له انعكاسات على أجواء العراق وسوريا مستقبلاً".

وعالمياً، أكد عطية أن "الحرارة تتجاوز الأرقام القياسية في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع انتشار كبير لحرائق الغابات"، موضحاً أن "هيئة الأرصاد الأميركية قد سجلت درجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية في إحدى المدن أمس الإثنين وتم إعلان حالة الطوارئ".

وأضاف أن "إحدى مناطق المكسيك سجلت أمس الثلاثاء درجة حرارة بلغت 50.1 درجة مئوية"، مبيناً أن "سكان مدينة دينفر الأميركية يستيقظون على منظر هطول الثلوج ودرجة حرارة تقترب من 4 م، بعد أن سجلت درجة الحرارة هناك أمس الأول 35 مئوية نهاراً".

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