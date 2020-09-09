الكاظمي يوجه بتعجيل العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية 

2020/09/09 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الجهات المختصه بتعجيل العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية ومعالجة الإشكالات التي تواجهها بأسرع وقت جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة وأكد فيها على وجوب إعداد تقرير متكامل عن الإجراءات المتخذة يقدم في الأسبوع المقبل ومراحل العمل وتشخيص الوزارات المتلكئة بهذا الشأن وأسباب التلكؤ.رئيس […]

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