“منظر مؤلم” هكذا علق نجوم الفن على حرائق غابات سوريا

2020/09/09 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعرب عدد من نجوم الفن على حزنهم الشديد ، بعد الحرائق الهائلة التي تعرضت لها الأراضي والغابات السورية ، منذ أيام بسبب ارتفاع كبير فى درجات الحرارة ، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.حيث كتبت الفنانة السورية أصالة ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام قائلة : “لا شيء […]

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