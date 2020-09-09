نائب عن الفتح: ننتظر استكمال المفاوضات مع واشنطن لاخراج القوات الاجنبية من العراق

2020/09/09 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان من المنتظر استكمال المفاوضات مع الجانب الاميركي من اجل اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق بعد قرار البرلمان على اخراجها وتخويل الحكومة صلاحية التفاوض على هذا الامر.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب الاميركي تم تاجيلها بطلب من واشنطن، والبرلمان مازال يتابع الموضوع مع الحكومة”.

واضاف ان “مجلس النواب اتخذ قراره بعدم حاجة العراق للقوات الاجنبية وصوت على اخراجها من البلاد وخول الحكومة بتنفيذ ذلك القرار”.

وبين ان “ العراق عازم على فتح ابوابه على جميع الدول باستثناء اسرائيل، من اجل التعاون الاقتصادي المشترك وتطوير العلاقات بشكل اوسع بما يخدم مصلحة العراق الدول المتعاونة معه”.



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