ترامب يعلن اليوم قراراً بشأن القوات الامريكية من العراق

2020/09/09 | 09:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤول في الادارة الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن، اليوم الأربعاء، تخفيضاً إضافياً في عدد القوات الامريكية في العراق.كما سيعلن ترامب وفقاً للمسؤول خلال الأيام المقبلة تخفيضاً أيضاً في عدد القوات الامريكية في أفغانستان.وكان ترامب أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارة الأخير الى واشنطن الشهر الماضي سعي الولايات المتحدة لخفض عديد القوات الامريكية في العراق والتزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي في غضون 3 سنوات.وتوقع الجنرال كينيث ماكينزي جونيور، القائد العام للقيادة المركزية الأميركية في وزارة الدفاع {البنتاغون}، في 12 من آب الماضي أن تخفض واشنطن قواتها في العراق وسوريا على الأرجح في الأشهر المقبلة والحفاظ على وجود طويل الامد للقوات الأميركية في العراق، للمساعدة في محاربة الإرهاب. ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى حوالي 3500 من أصل أكثر من 5 الآف جندي.وكانت واشنطن أعلنت أنها ستقلص قواتها في أفغانستان إلى حوالي 5000، بدلا من 8600، كما أصدر ترامب أوامره بسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، سيعود حوالي 6400 منهم إلى الولايات المتحدة، ونحو 5600 منهم سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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