بقيت سرية لمدة 3 سنوات.. الكشف عن طائرة أميركية 'غامضة' لأول مرة (فيديو)

2020/09/09 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

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الطائرة الأميركية السرية

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وسائل إعلام أميركية عن طائرة غامضة شوهدت في أحد مطارات كاليفورنيا الاستراتيجية قبل ثلاثة أعوام، حيث بقيت غامضة وسرية حتى تم الكشف عنها اليوم.

وبحسب موقع"The War Zone" الأميركي المتخصص بالشؤون العسكرية، فقد تم رصد الطائرة لأول مرة في نيسان من عام 2017، لكن هذه الطائرة بقيت طي الكتمان بشكل غريب طيلة ثلاث سنوات، وتم الكشف أخيرا عن الطائرة الغريبة من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها على موقعها الجديد في الإنترنت.

ويطلق على هذه الطائرة التي تلقب بـ "الرصاصة"، اسم "Celera 500L"، وهي تعتبر طائرة خاصة تتسع لنحو 6 أشخاص فقط.

وهذه الطائرة تستطيع التحليق بسرعات عالية جدا، مثل الطائرات النفاثة، مع قدرة فريدة على توفير الوقود تصل إلى نحو ثمانية أضعاف، وقد تم إجراء نحو 31 رحلة تجريبية على الطائرة الجديدة، أثبتت من خلالها كفاءتها وديناميكيتها العالية في استغلال الهواء، حيث صنفت بأنها "الأفضل تجاريا" من حيث القابلية للتنفيذ.

وتعبر الطائرة نحو 18 إلى 25 ميلا لكل غالون وقود يتم استهلاكه، بالمقبل تستهلك الطائرات النفاثة من نفس الحجم غالون واحد لكل 2 أو 3 ميل.





وتبلغ تشغيل الطائرة نحو 328 دولارا في الساعة، وهي تكلفة منخفضة في عالم الطيران، حيث تفوقها مثيلاتها بنحو 6 أضعاف تقريبا.

وبحسب الشركة المصنعة، فإن هذه القدرة التي تمتلكها الطائرة ناتجة عن ميزة "التدفق الصفيحي"، حيث يتم استثمار جسم الطائرة لزيادة التدفق الصفيحي إلى أقصى حد ممكن، والذي يوفر أقل قوة جر لأسطح الطائرات.

ر.إ

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