تعرف على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/09/09 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

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العملات العالمية الأجنبية:

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,80 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,66 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,94 ليرة تركية

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المعادن:

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1928,64$

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النفط:

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,65 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 36,62 دولار

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