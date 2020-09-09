2020/09/09 | 09:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع ما تمر به السودان من أزمة إنسانية وبيئية، أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تضمن العراق مع الشعب السوداني.

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قال في تغريدة على تويتر، إن الكاظمي يؤكد تضامن العراق الكامل مع الشعب السوداني الشقيق لما يمر به من كارثة بيئية، خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية إمكانية تقديم المساعدة اللازمة لتجاوز الأخوة في السودان تداعيات هذه الكارثة.

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