استشهاد منتسب أمني وإصابة أخرين باستهداف ارتال عسكرية تابعة للتحالف الدولي

2020/09/09 | 09:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار استهداف الارتال العسكرية للتحالف الدولي في مناطق مختلفة، أصدرت خلية الاعلام الأمني بيانا بشأن الهجمات الأخيرة.

الخلية أكدت في بيان إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي في بغداد تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، مبينة أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد سائقي العجلات وعنصر أمني وإلحاق الاضرار بعجلتين.

وفي ذات السياق أشار البيان إلى انفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل، ما ادى الى استشهاد منتسب وإصابة إثنين آخرين، لافتا إلى أن قوات الشرطة العراقية كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

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