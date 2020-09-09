الشركة العامة لصناعة الأسمدة تجهز وزارة الزراعة بأكثر من ٢٣ ألف طن من سماد اليوريا

2020/09/09 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد / أكـد مدير عام الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن السيد خالـد كاظـم ناجـي إستمرار الشركة بإنتاج سماد اليوريا لتجهيز وزارة الزراعة وحسب العقد المبرم بين الطرفين .وأوضح في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة تلقته المستقلة بأن إنتاج الشركة من سماد اليوريا لشهر آب الماضي بلغ ( […]

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