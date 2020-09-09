مسؤول أمريكي: ترامب سيعلن اليوم سحب المزيد من القوات الأمريكية المتواجدة في العراق

2020/09/09 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحفيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم الأربعاء.

ونقلت رويترز عن المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

ويأتي ترامب بعد منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.



وقد يكون الهدف من الإعلان عن خفض القوات وتوقيته إقناع الناخبين بأنه يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أمريكا التي لا تنتهي.

وقال ترامب للصحفيين قبل أسبوعين خلال اجتماع المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "إننا نتطلع إلى اليوم الذي لا يتعين علينا فيه التواجد هناك."

ومع ذلك، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو في نفس الاجتماع على أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية لن يحدث إلا "بمجرد أن نتمكن من إكمال المهمة".

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