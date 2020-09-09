استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار

2020/09/09 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / استقر سعر صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسة والاسواق المحلية اليوم الاربعاء .فقد سجلت بورصة الكفاح 123.500 دينار مقابل 100 دولار اميركي، وفي محال الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد، سجل سعر البيع اليوم 123.500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 122.500 دينار لكل 100 دولار./انتهى9

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