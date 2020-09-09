رئيس هيئة النزاهة يكشف لـ/نينا/ عن عدد اوامر القبض الصادرة منذ مطلع 2020 ويؤكد: ان بينهم وزير ومحافظين سابقين

2020/09/09 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف رئيس هيئة النزاهة مظهر تركي عبد، عن عدد اوامر القبض الصادرة منذ مطلع 2020.وقال عبد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن "مجموع أوامر القبض التي صدرت وتمَّ تنفيذها خلال العام الحالي بلغ (1788) أمر قبض، من بينها أوامر بحق وزير ونائب ووكيل وزير سابقين، إضافة إلى (10) أوامر صدرت بحق محافظين سابقين".واضاف ان "تلك الأوامر شملت (19) مديراً عاماً، و (4) من أعضاء مجالس المحافظات"، لافتا إلى "صدور (1752) أمر قبض بحق متهمين دون ذلك".وبشان عمليات الضبط، اكد عبد ان "مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفَّذت (229) عملية ضبط خلال المدة من (2/1/2020 ولغاية 31/7/2020) بلغت قيمة الأموال المضبوطة فيها (18,483,098,900) دينار"، موضحا أن "مديريَّتي تحقيق البصرة ونينوى كانتا الأكثر تنفيذاً لتلك العمليات التي أسفرت عن ضبط (195) متهماً"./انتهى10

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