استهداف موكب نائب الرئيس الأفغاني بانفجار في كابول

2020/09/09 | 09:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح إن قنبلة انفجرت، صباح اليوم الأربعاء، على جانب طريق في كابول مستهدفة صالح لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.

وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح، على فيسبوك، يقول: “اليوم حاول أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما”، حسبما نقلت رويترز.

وصرح مراد بأن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه، فيما قال مسؤولو وزارة الصحة إنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

وقالت حركة “طالبان”، أمس الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، عقد اجتماعا في الدوحة مع رئيس فريق طالبان الجديد الذي من المقرر أن يدخل في محادثات سلام مع فريق من الحكومة.انتهى 25

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