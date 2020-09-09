ارتفاع ديون العراق الخارجية إلى 120 مليار دولار وتحذيرات من تفاقم القروض

2020/09/09 | 09:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية عن ارتفاع ديون العراق الخارجية الى مئة وعشرين مليار دولار عدا تعويضات الحروب الواجب تسديدها في حين دعت الحكومة الى تقديم ورقة إصلاحية مقابل الاقتراض الخارجي.

وحمل عضو اللجنة محمد الدراجي، الحكومة السابقة مسؤولية عدم تقديم موازنة العام الحالي، لافتاً الى ان الدرجات الوظيفية رحلت لموازنة العام المقبل، كما ان الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد لم تشغل درجاتهم حتى الان.

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