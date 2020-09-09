وزارة الصحة تحدد الموعد المتوقع للموجة الثانية من جائحة كورونا

2020/09/09 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكدت وزارة الصحة والبيئة، أن شهر تشرين الاول المقبل، موعداً متوقعاً للموجة الثانية من جائحة كورونا ، موضحة أن “ارتفاع عدد حالات الإصابة يعود إلى تصاعد عدد المسحات التي وصلت إلى أكثر من 25 ألف مسحة يومياً .وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم […]

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