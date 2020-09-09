استيقظ بجانب النمور في أغرب فندق في العالم

2020/09/09 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل انت صاحب قلب قوي؟ هل تجرؤ لخوض مغامرة العمر؟ تعال معنا الى بريطانيا حيث ستنام الى جانب النمور في منتجع يعتبر الأغرب من نوعه.

النمور من الجانب الآخر لشرفتك

في انجلترا وتحديدا Porte Lympne Reserve، لن تحتسي قهوتك بالهدوء المعتاد، فبينما تجلس على شرفة غرفتك وتتوقع ان تتأمل المناظر الطبيعية والاسترخاء، ستعلو دقات قلبك بسرعة عندما يمر أحد النمور من امامك، كيف لا وهي من اخطر المخلوقات التي يمكن ان تقابلها؟

وغرفتك أيضا لا تخلو من الخطر

هل تتوقع أن تدخل وترتاح بعد كمية الخوف التي شعرت بها؟ انتظر لتفتح ستارة غرفتك، وترى النمور وهي تتنقل أمامك من شرفة الغرفة الزجاجية، الامر لن تشاهده حتى على قنوات ديسكفري، فهل تتخيل ما يمكن ان يحدث امامك؟؟

العب الغولف، بتأن

استفد من وقت استراحة المخلوقات الشرسة لتستمتع بلعبة غولف ممتعة، ولكن اسرع فقد يسبقك الوقت… وبالرغم من الخوف والإثارة ستكون عطلتك فاخرة، فالغرف التي يقدمها لك الفندق مليئة بمواصفات الرفاهية، بدءا من الفرش المصنوع من الخشب الفاخر والتلفزيون العملاق في غرفتك، وصولا الى المدفأة التي تضيف جوا دافئا الى غرفتك.

لا تحب النمور؟ اسأل عن الزرافات أو الدببة الموجودة بفروع اخرى من الفندق نفسه…

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