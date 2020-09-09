دعم أندرويد أوتو لاسلكياً قادم إلى كافة هواتف أندرويد 11

2020/09/09 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المنتظر أن تحصل النسخة التالية من نظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية، أندرويد 11، على دعم تشغيل أندرويد أوتو، لاسلكياً في كافة الهواتف الجديدة التي ستأتي داعمة له، بحسب أحدث المعلومات المسرّبة.

أندرويد أوتو لاسلكي

يأتي ذلك بعد دعم هواتف آيفون للخاصية نفسها منذ بعض الوقت، كما كانت الميزة متوفرة فقط لهواتف جوجل بكسل وسامسونج جالكسي منذ عامين، ولكن جوجل حدثّت مؤخراً صفحة الدعم الخاصة بأندرويد أوتو لتؤكد أن النظام سيدعم الاتصال اللاسلكي في أي هاتف جديد يأتي مع أندرويد 11 ويدعم واي فاي 5GHz.

يعد هذا خبر سار لملاك هواتف أندرويد الذين لن يحتاجوا بعد الآن إلى كابل خاص لوصل هواتفهم بنظام الترفيه في سياراتهم كي يتمكنوا من تشغيل أندرويد أوتو، حتى لو كان هناك عدد قليل من العلامات حالياً التي تدعم أندرويد أوتو لاسلكياً، مثل فورد وبي ام دبليو.

رغم ذلك، يجدر بنا الإشارة إلى أن استخدام أندرويد أوتو لاسلكياً سيؤثر بكل تأكيد على عمر البطارية، حيث أن تطبيق أندرويد أوتو يستهلك قدر كبير من الطاقة، وهو ما يجعل استخدامه لاسلكياً غير عملي في الرحلات الطويلة، حيث يفضل في هذه الطروف استخدام التطبيق عبر الكابل ليتم شحن الهاتف في الوقت ذاته.

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